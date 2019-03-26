«На игры только 2-3 часа в день» - 6-летний сын Рудковской проговорился о «несчастливом детстве»

Сегодня, 19:55 \\ Шоу-бизнес

Гном Гномыч показала в Instagram свою детскую комнату, которая усыпала разнообразными игрушками.

Пользователи Сети нередко критикуют продюсера Димы Билана Яну Рудковскую в том, что она якобы заставляет 6-летний сына Сашу всё время проводить на тренировках и тем самым лишает мальчика детства. Теперь в личном микроблоге Саши появился новый пост, где Гном Гномыч на видео показывает свою комнату и случайно проговорился о «несчастливом детстве». «На игры только 2-3 часа в день», - заявил младший наследник Плющенко и Рудковской. При этом ребенок показал свою огромную коллекцию игрушечных машинок, продемонстрировал свои портреты, мягкие игрушки и развивающие игры.

Видимо, таким образом Яна Рудковская решила показаться хейтерам, что её сын не только ходит по многочисленным кружкам, посещает уроки и занимается фигурным катанием, но также играет в личной комнате своими игрушками. Похоже, у маленького Саши детство действительно есть и оно очень насыщенное.

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Автор - Светлана Тарабан
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