Нужен совет старших. Утяшева могла позвать бабушку в гости из-за проблем с Волей

После смерти матери бабушка стала самым близким человеком для бывшей спортсменки.

Бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля вместе достаточно давно, но лишь в последнее время поклонники начали замечать, что супруги стали более равнодушны друг к другу. Возможно, в этом виновата излишняя властность Утяшевой, которая в силу своего спортивного воспитания не терпит слабости, или же истинной причиной разлада в семье стали возможные измены партнеров друг другу. Не исключено, что Утяшева могла позвать бабушку в гости из-за проблем с Волей, ведь звезде может быть нужен совет старших для того, чтобы сохранить собственный брак.

К слову, после смерти матери бабушка стала единственным самым близким человеком для Утяшевой. Помимо того, потеря близкой родственницы, вероятно, и помогла в свое время Ляйсан начать отношения с Павлом – в то время ей как раз была необходима поддержка, а ведущий оказался в нужное время рядом. Поможет ли совет бабушки Утяшевой принять супругам мудрое решение относительно того, как им жить дальше, пока остается загадкой.