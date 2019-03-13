Зато Потапу польстила. Брежнева проигнорировала Меладзе в его день рождения

Конец дня, а композитор так и не дождался поздравлений от жены.

Сегодня, 11 мая, Константин Меладзе отмечает свое 56-летие. С днем рождения композитора успели поздравить Светлана Лобода, Ани Лорак и другие российские звезды, только супруга Вера Брежнева не очень торопится пожелать своему возлюбленному всего хорошего. Такое поведение не может остаться без внимания, ведь Брежнева по сути проигнорировала Меладзе в его день рождения. С другой точки зрения, она могла сказать ему лично и не публиковать это в социальной сети, но со стороны это выглядит крайне неправильно и подозрительно.

Зато Вера польстила Потапу, который отмечал свой день рождения несколько дней назад. Она добавила трогательный пост и вспомнила про песню «Пронто», записанную совместно с рэпером. Не исключено, что Константин не дождется сегодня хоть каких-то слов от супруги, ведь подписчики и СМИ уже давно заподозрили что-то неладное в отношении пары. Вера почему-то начала путешествовать без второй половинки и на отдыхе не стеснялась щеголять в откровенных купальниках.