Вместо 40 котов: Бузова на фоне одиночества превращается в собачатницу

Сегодня, 19:28 \\ Шоу-бизнес

Певица, по стопам Орловой, может «развести» дома зоопарк в попытке сбежать от проблем в личной жизни.

 Ни для кого не секрет, после развода Ольга Бузова так и не смогла устроить личную жизнь. Несмотря на успешную карьеру и очередь из успешных претендентов, певица до сих пор считается главной холостячкой страны. И всё бы ничего, вот только на фоне одиночества Оля уже буквально прекращается в собачатницу. В соцсети певица опубликовала снимок с гастролей в Самаре, где позирует в объятиях с овчаркой. «Любовь это..», — неоднозначно подписала снимок артистка.

Примечательно, что дома Бузову уже ждут домашние любимцы: йоркширский терьер по кличке Ева и шпиц Челси. Артистка настолько трепетно относится к питомцам, что считает их своими детьми и даже завела собакам свой аккаунт в Instagram. Очевидно, такими темпами Оля вместо 40 котов может развести в доме зоопарк из собак. К слову, певица не единственная ведущая «Дома-2», кто отчаянно спасается от одиночества в любви к животным: Ольга Орлова не только приютила в доме троих питомцев крупной породы, но и регулярно оказывает помощь приютам.

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Автор - Лера Тихомирова
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