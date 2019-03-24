«Сценарий азербайджанского выступления!» - Лазарева обвинили в плагиате номера для «Евровидения»

Сегодня, 17:58 \\ Шоу-бизнес

Фанаты заметили похожесть постановки певца с той, что уже демонстрировалась в прошлые годы от другой страны.

 Российский певец Сергей Лазарев продолжает активно готовится к выступлению на «Евровидении». При этом и его наставник Филипп Киркоров, и он сам прямо называют себя «фаворитами» в этом году с очень большими шансами на победу. Недавно артист показал фото с репетиции уже со сцены в Израиле, а поклонники Сергея заметили то, что их несколько насторожило – постановка кажется похожей на ту, которую демонстрировали на конкурсе ранее певцы от другой страны.

 «Это сценарий из азербайджанского выступления, в Евровидении!» - написал один комментаторов под фотографиями Лазарева. Артиста, фактически, обвинили в плагиате номера для «Евровидения» его же фанаты, которые априори настроены к нему доброжелательно, а что же будет, если похожесть выступлений заметят представители стран-конкурентов или жюри? Не снимут ли певца от России с конкурса, если Азербайджан предоставит доказательства возможного плагиата, чтобы убрать самого сильного соперника? Исход ситуации станет известен в скором времени.

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Автор - Твардовская Нина
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