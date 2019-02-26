О детях не подумали? Бородина с мужем рискнули жизнью во время опасной экскурсии

Желание спасти брак любой ценой могло стать причиной необдуманного поступка пары.

Сейчас Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым приехали в Санкт-Петербург. Буквально сразу телеведущая задала вопрос фанатам, как можно развлечься в культурной столице в России, и некоторые из них посоветовали прогуляться по крышам города. На самом деле, такая экскурсия действительно существует, но ее нельзя назвать полностью безопасной. Между тем, пара все-таки решилась осуществить задуманное. Бородина с мужем рискнули жизнью во время опасной экскурсии и даже холодная и дождливая погода не стали помехой.

Почему звездная пара не подумала о детях? Очевидно, что после дождя крыши были достаточно скользкими и даже с виду прочные, но очень маленькие ограды не спасли бы в случае внезапного скольжения. Не исключено, что на романтическое свидание с экстримом семья решилась, чтобы спасти свои отношения. СМИ и подписчики неоднократно писали, что Курбан и Ксюша стали отдаляться друг от друга, а их брак буквально держится на честном слове. Нельзя исключать, что все так и есть. Возможно, устав от будничной рутины, муж и жена решили привнести в свою жизнь немного опасности, правда, «забили» на возможные неблагоприятные последствия.