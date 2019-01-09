В Голливуд захотел? Дима Билан открыто «заигрывает» с Милой Йовович

Сегодня, 20:30 \\ Шоу-бизнес

У звезды «Пятого элемента» муж продюсер и режиссер и наверняка певец рассчитывает на его протекцию.

 Как бы ни кичились российские знаменитости своим статусом в обществе, всем им все еще очень далеко до уровня мировых звезд. Ни Ольга Бузова, ни Филипп Киркоров, ни Алла Пугачева в итоге так и не смогли стать исполнителями, узнаваемыми по всему миру, вроде Мадонны или Майкла Джексона. Однако, судя по всему, некоторые артисты не сдаются, даже столкнувшись с неудачами. Вот, например, Дима Билан поехал выступать перед русской диаспорой в Калифорнии и там времени не терял. Певец опубликовал видео, где во время собственного выступления открыто «заигрывает» с актрисой Милой Йовович.

 Звезда «Пятого элемента» и «Обители зла» имеет российские корни, потому, наверно, и пришла послушать певца из России. К слову, Йовович получила мировую популярность благодаря огромнейшей протекции со стороны собственного мужа, продюсера и режиссера Пола Андерсона. Уж не захотел ли Билан попасть в Голливуд, раз так неприкрыто «ухаживал» за актрисой? Наверно, артист надеется, что Мила попросит мужа замолвить словечко о певце друзьям-режиссерам, чтобы Билану хотя бы эпизодическую роль выделили в одном из блокбастеров. Внемлет ли возможным просьбам певца Йовович и ее муж – под большим вопросом.

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Автор - Твардовская Нина
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