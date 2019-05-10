Мачеха против! Меган Маркл посоветовали никогда не показывать сына дедушке

Сегодня, 14:52 \\ Шоу-бизнес

Бывшая супруга Томаса Маркла призвала герцогиню Сассекскую не совершать большую ошибку.

Рано утром 6 мая бывшая американская актриса, а ныне жена британского принца Гарри, родила мужу долгожданного первенца, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Своего малыша новоиспеченные родители показали королеве Елизавете, принцу Филиппу, герцогам Кембриджским, а также другим членам королевской семьи, включая мать Меган – Дорию. Снимок новорожденного Арчи также появился в мировых СМИ. Однако пока Меган и Гарри не показали ребенка Томасу Марклу – отцу герцогини. И, возможно, не зря.

Недавно бывшая мачеха Меган Маркл Рослин, которая прожила с Томасом-старшим в браке с 1964 по 1975 года, посоветовала герцогине Сассекской никогда не показывать сына дедушке, поскольку считает экс-супруга «ужасным» отцом. По мнению Рослин, мужчина вообще не любит детей, а потому такой дедушка для королевского младенца не нужен. Именно по этой причине мачеха Меган против, чтобы Арчи знакомился с Томасом Марклом.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Заедает провальность SEREBRO? Фадеев «забил» на правильное питание

Музыкант стал вновь стремительно набирать вес, после чего, фанаты Максима перестали...

Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ