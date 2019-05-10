Мачеха против! Меган Маркл посоветовали никогда не показывать сына дедушке

Бывшая супруга Томаса Маркла призвала герцогиню Сассекскую не совершать большую ошибку.

Рано утром 6 мая бывшая американская актриса, а ныне жена британского принца Гарри, родила мужу долгожданного первенца, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Своего малыша новоиспеченные родители показали королеве Елизавете, принцу Филиппу, герцогам Кембриджским, а также другим членам королевской семьи, включая мать Меган – Дорию. Снимок новорожденного Арчи также появился в мировых СМИ. Однако пока Меган и Гарри не показали ребенка Томасу Марклу – отцу герцогини. И, возможно, не зря.

Недавно бывшая мачеха Меган Маркл Рослин, которая прожила с Томасом-старшим в браке с 1964 по 1975 года, посоветовала герцогине Сассекской никогда не показывать сына дедушке, поскольку считает экс-супруга «ужасным» отцом. По мнению Рослин, мужчина вообще не любит детей, а потому такой дедушка для королевского младенца не нужен. Именно по этой причине мачеха Меган против, чтобы Арчи знакомился с Томасом Марклом.