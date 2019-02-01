Сделала подарок. Королёва могла скрывать «беременность» от Тарзана

«Интересное положение» певицы, похоже, помогло ей наладить отношения с мужем.

Семейная жизнь Наташи Королёвой активно обсуждается в соцсетях уже несколько месяцев. Поговаривают, что между исполнительницей и ее мужем Сергеем Глушко «пробежала черная кошка». Некоторые уверены, что все дело в Тарзане, который якобы нагло изменяет супруге с молодыми девушками, снимками с которыми тот не стесняется делиться в своем аккаунте.

Интересно, но вчера Тарзан впервые за долгое время опубликовал совместный снимок с супругой. «Вместе», - подписал кадр шоумен. При этом сама Королёва оставила в комментариях под фото любовный эмоджи. Не исключено, что в семье произошло примирение, если учитывать слухи о раздоре между Наташей и Сергеем. Вполне возможно, это связано с другими домыслами интернет-общественности. Все дело в том, что Королёву фанаты подозревают в беременности. На одном из концертных кадров поклонники разглядели у певицы округлившийся живот, который она не смогла скрыть даже под объемными нарядами.

Можно предположить, что исполнительница до последнего могла скрывать «беременность» от Тарзана. А недавно, видимо, сделала для супруга особенный подарок – артистка могла рассказать Глушко о том, что он станет отцом. Возможно, по этой причине семья вновь воссоединилась, что подтверждает снимок в аккаунте шоумена.

Кроме того, на то, что Тарзан узнал об «интересном положении» супруги может указывать и фото в stories. Сергей запечатлел на фоне моря женщину с маленьким ребенком. Вполне вероятно, таким образом он мог намекнуть, что вскоре они с Наташей снова станут родителями. Супруги предпочитают не комментировать свою личную жизнь, поэтому наверняка не известно, действительно ли Королёва беременна или же слухи о скором пополнении не являются достоверными.