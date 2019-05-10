«Часто ошибался в людях»: Арина Шарапова высказалась о погибшем Сергее Доренко

Сегодня, 12:17 \\ Шоу-бизнес

Коллега думала, что не сможет простить ему «чудовищных телеунижений» Примакова.

 О погибшем 9 мая Сергее Доренко высказалась его коллега Арина Шарапова у себя на странице в соцсети. Для нее, как и для поклонников знаменитого журналиста, смерть Доренко – это большая человеческая и профессиональная потеря, и просто шок. Шарапова некоторое время вообще не могла ничего писать, когда подтвердилась информация о смерти коллеги, но сейчас решила рассказать, каким он был при жизни. «Сергей был разным… На мой взгляд, часто ошибался в людях» - пишет Шарапова.

 Журналистка думала, что не может простить Сергею его «чудовищных телеунижений» Евгения Примакова. Шарапова пишет, что иногда Доренко мог унижать тех, кого не следовало бы. После скандала на телевидении от журналиста отвернулись, начали сторониться, и Шарапова присоединилась к большинству. Однако, когда «Лужков оставил… Сергея без работы» коллега пригласила его на телевидение. Она понимала, что профессиональный Доренко «оказался униженным», и это показалось Шараповой «чересчур», почему она и протянула ему руку помощи. Шарапова отмечает, что с уходом Сергея из журналистики «градус шума», как это назвал мэр Москвы, снизился.

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Автор - Твардовская Нина
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