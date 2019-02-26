Пластика «боком» вышла. Подписчики Малиновской спутали её с Людмилой Гурченко

Чрезмерное увлечение пластическими операциями, привело 38-летнюю Машу к преждевременному старению.

Телеведущая Маша Малиновская одна из тех, кто не боится признаться в том, что прибегала к услугам пластического хирурга. Сама ведущая говорила о том, что первый раз легла под «нож» в возрасте 21 года. Это случилось после рождения сына. Хождения в клиники пластической хирургии, напоминали игру в рулетку. Мария, не понаслышке знает, что такое непрофессионализм врачей.

Женщина несколько раз меняла импланты ходя от одного хирурга к другому, у неё скапливалась лимфа, что вызывало жуткий дискомфорт и деформацию груди.

«Это чудовищно. Я плакала два дня. Я засыпала в слезах, мне кажется, что я даже во сне плакала», - написала ведущая. И только шестая операция смогла спасти бюст Маши Малиновской. Но, что удивительно такие опасные ситуации, вовсе не спугнули блондинку, и она продолжила рисковать дальше. Губы, скулы, тело – всё попало под «раздачу». И вот к чему это привело.

Недавно в сети, подписчики Малиновской спутали её с Людмилой Гурченко.

«Я думал ты фото Л.Гурченко опубликовала», - прокомментировал пользователь сети. Малиновская наверняка опешила от такого «комментария» к её «безупречной» фотографии. Но похоже, выдохнула и набралась смелости ответить.

«У неё было множество прекрасных фото. Вы какой из периодов имели в виду?», - написала Маша.

Но наверняка, о каком периоде шла речь поняли все кроме самой Малиновской. Нельзя отрицать, что 38-летняя Маша выглядит намного старше своих лет. Всего должно быть в меру, в противном случае с годами это может вылиться в большие дефекты. В случае Маши Малиновской, можно сказать одно - ей пластика «боком» вышла.