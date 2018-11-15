Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Сегодня, 10:53 \\ Шоу-бизнес

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Талантливый певец Валерий Меладзе пользуется большим спросом среди своих поклонников. Последний месяц весны у артиста оказался очень насыщенным. Валерий прилетел на несколько дней в Париж, а впереди его ждут гастроли в Испании и Германии. Как оказалось, Валерий успевает не только давать концерты, также он успевает посвящать время семье.

Вчера певец успел встретиться с дочками Сафико и Ингой, которые приехали отдыхать в Париж, опередив отца на несколько дней. Сафико опубликовала видео, как они отдыхают в дорогом ресторане, на котором видно, что семья Меладзе в полном составе, девушка подчеркнула, что данные минуты для неё самые драгоценные. Может весна и Париж повлияли на супругов, и они решили воссоединиться? Париж славится романтической атмосферой.

Город называют городом любви, и это неспроста, ведь город на протяжении столетий впитывал в себя любовные истории, его стены до сих пор хранят чьи-то тайны, опутанные интригами и любовные драмы. Данная атмосфера, где полное ощущение семьи могли растопить сердца бывших супругов и подтолкнуть к примирению.

Также вполне возможно, что после заявления Ирины о том, что она благодарна бывшему супругу за пинок в виде измены - Валерий поменял своё отношение с бывшей жене. Возможно, артист привык быть плохим, а тут жена его поблагодарила и он совершенно другими глазами на неё посмотрел, и осознал, какую мудрую женщину он потерял.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Гончарова
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Заедает провальность SEREBRO? Фадеев «забил» на правильное питание

Музыкант стал вновь стремительно набирать вес, после чего, фанаты Максима перестали...

Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ