Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Талантливый певец Валерий Меладзе пользуется большим спросом среди своих поклонников. Последний месяц весны у артиста оказался очень насыщенным. Валерий прилетел на несколько дней в Париж, а впереди его ждут гастроли в Испании и Германии. Как оказалось, Валерий успевает не только давать концерты, также он успевает посвящать время семье.

Вчера певец успел встретиться с дочками Сафико и Ингой, которые приехали отдыхать в Париж, опередив отца на несколько дней. Сафико опубликовала видео, как они отдыхают в дорогом ресторане, на котором видно, что семья Меладзе в полном составе, девушка подчеркнула, что данные минуты для неё самые драгоценные. Может весна и Париж повлияли на супругов, и они решили воссоединиться? Париж славится романтической атмосферой.

Город называют городом любви, и это неспроста, ведь город на протяжении столетий впитывал в себя любовные истории, его стены до сих пор хранят чьи-то тайны, опутанные интригами и любовные драмы. Данная атмосфера, где полное ощущение семьи могли растопить сердца бывших супругов и подтолкнуть к примирению.

Также вполне возможно, что после заявления Ирины о том, что она благодарна бывшему супругу за пинок в виде измены - Валерий поменял своё отношение с бывшей жене. Возможно, артист привык быть плохим, а тут жена его поблагодарила и он совершенно другими глазами на неё посмотрел, и осознал, какую мудрую женщину он потерял.