Богомолову и такая сойдёт! Собчак перестала следить за собой после разрыва с Виторганом

Об этом свидетельствует «колхозный» стиль ведущей, «сальные» волосы и «помятое» лицо

Страшно подумать, что делает Богомолов с Собчак такого, что у ведущей наблюдается сильный «износ» внешнего вида. К слову, Ксения Собчак в основном «брала» мужчин своей эрудицией, а не внешними данными. Но, выйдя замуж за Максима Виторгана, в ней проснулась женственность и желание совершенствоваться.

Ксения стала носить элегантные платья, делать романтические причёски. Вообщем, старалась быть подстать своему харизматичному мужу. Но позже, Ксения развелась с супругом и ушла к режиссеру Константину Богомолову. И хейтеры заметили, что Собчак перестала следить за собой после разрыва с Виторганом.

Ведущая стала носить «колхозную» одежду, «горцевать» в тюрбане, видимо, чтобы скрыть «сальные» волосы и валяться на земле.

«Сделай уже, что-то с волосами», «Эффект грязных волос у Волочковой позаимствовали?», «Волосы всегда грязные, Ксения, вы не ходите в душ утром и вечером?»,

«Что это за стиль деревенской бурёнки? По-моему, когда вы жили с Виторганом, выглядели намного лучше», «Ксеня, вы меня простите за прямоту. И так не красавица, ещё и уродуешь себя специально. Зачем? Тебе нравится быть фриком?», «Мдаа, Богомолов на вас очень плохо влияет. Очень изменились, но к сожалению не в лучшую сторону», - комментировали пользователи сети.

Но Богомолову и такая сойдёт! Ведь, как говорят: «С кем поведешься - у того и наберешься». По сравнению с Виторганом, Богомолов выглядит, достаточно странно и неординарно.

Может быть именно поэтому, Собчак не носит красивые платья и не делает романтические прически.