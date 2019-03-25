Черный штатам не по вкусу: Тимати неудачно открыл Black Star Burger в Лос-Анджелесе

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Попытки Тимати расширить свой бизнес фаст-фуда на одной из улиц столицы Калифорнии, пока не оправдали его ожиданий.

Одно из американских изданий про еду под названием «Los-Angeles Eater» опубликовало новость о том, что в Лос-Анджелесе планируется открытие Black Star Burger. Эту информацию подтвердил генеральный директор лейбла Павел Курьянов. В издании даже посчитали нужным сравнить отечественного Тимати с популярным хип-хоп исполнителем Drake.

Одной из главных фишек этой бургерной является то, что на открытии Тимати бесплатно кормит бургерами всех желающих. И эффект работает отлично, вокруг закусочной собирается многотысячная толпа. Однако, это свойственно для России, а вот по части Соединенных Штатов организаторы продумали не все.

А именно то, что каждый бургер необходимо есть в черных пластиковых перчатках. Во всем мире встает глобальный вопрос о загрязнении окружающей среды, и к слову, эти перчатки могут разлагаться в природе несколько сотен лет. Развитые страны трепетно следят за такими концепциями и соблюдениями правил сохранения природы. Также, американцы высмеяли стиль еды, а именно черный цвет булочек и прочего. Такой прием уже использовался на праздники в компании под названием «Вurger King» и не особо зашел потребителю.

Вероятнее всего, город Голливудских звезд расценит маленькую закусочную Тимати как повод для стеба, и сама концепция бизнеса может провалиться. Так как Black Star пытается пойти в чужой монастырь со своим уставом. К слову, у Тимати есть несколько бизнесов в России, в которых все далеко не гладко и они требуют тщательного контроля и внимания со стороны спонсора-отца.

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Автор - Михаил Примаков
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