Скончалась народная артистка России

Народная артистка Нелли Корниенко после затяжной болезни на 81 году ушла из жизни, не дожив до дня рождения ровно две недели.

Директор Малого театра, в котором Нелли Ивановна проработала больше половины своей жизни, сообщает, что прощальная панихида состоится 13 мая.

За свою карьеру, заслуженной артисткой было исполнено более 50 ролей в театре. Она принимала участие в постановках по сюжетам великого Александра Грибоедова, Антона Чехова, Оскара Уайльда и других. Коллеги всегда восхищались её музыкальному голосу, пластичности и сценическому обаянию. Корниенко была признана одной из ведущих актрис труппы.

Артисты Малого театра выразили соболезнования родным и близким коллеги.

Нелли Ивановна родилась 23 мая 1938 года. После окончания училища была приглашена состав труппы Малого театра. За свою долгую жизнь она успела не только сыграть в кино и театре, но и преподавать в Театральном училище имени Щепкина на протяжении восьми лет. На её счету в фильмографии насчитывается около двадцати картин с её участием.