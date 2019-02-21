Скончалась народная артистка России

Сегодня, 08:02 \\ Шоу-бизнес

Народная артистка Нелли Корниенко после затяжной болезни на 81 году ушла из жизни, не дожив до дня рождения ровно две недели.

 

Директор Малого театра, в котором Нелли Ивановна проработала больше половины своей жизни, сообщает, что прощальная панихида состоится 13 мая.

За свою карьеру, заслуженной артисткой было исполнено более 50 ролей в театре. Она принимала участие в постановках по сюжетам великого Александра Грибоедова, Антона Чехова, Оскара Уайльда и других. Коллеги всегда восхищались её музыкальному голосу, пластичности и сценическому обаянию. Корниенко была признана одной из ведущих актрис труппы.

Артисты Малого театра выразили соболезнования родным и близким коллеги.

Нелли Ивановна родилась 23 мая 1938 года. После окончания училища была приглашена состав труппы Малого театра. За свою долгую жизнь она успела не только сыграть в кино и театре, но и преподавать в Театральном училище имени Щепкина на протяжении восьми лет. На её счету в фильмографии насчитывается около двадцати картин с её участием.

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