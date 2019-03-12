Зачем разделил маму с дочерью? Тимати по отдельности отправил на Мальдивы свою семью

Дочь репера с бабушкой проводит время на шикарном курорте, однако мама Алисы отдыхает отдельно от свекрови и своего ребенка.

Несколько дней назад разгорелся скандал по поводу того, что Алена Шишкова со своими друзьями хотела полететь отдыхать на Мальдивы за счет турагентства. В последствии просто прорекламировав сервис и агентство в своем профиле Instagram. Ей отказали и придали огласке все, что запросили друзья Шишковой. Видимо, бывший супруг Алены сжалился над ней и отправил ее за свой счет отдыхать на Мальдивы. При условии, что она будет находиться отдельно от дочки Алисы, которую обожает бабушка Симона и сам музыкант.

Как выясняется, Симона Юнусова и маленькая Алиса тоже отдыхают на шикарном курорте. Однако, мама Тимати предпочла не раскрывать секрет, где она находится. За нее это сделало турагентство в комментариях под фотографиями, и в последствии выяснилось, что они все втроем находятся на одних и тех же островах. Только вот по традиции девочка проводит время с бабушкой, а мама ребенка сама по себе. Вероятно, так распорядился сам Тимати, так как счел, что воспитание собственной мамы гораздо лучше, чем может дать модель из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что купив путевку бывшей, Тимати таким образом мог откупиться от Шишковой и забрать ребенка в свою семью на воспитание полностью. Вероятнее всего, поэтому он и разделил маму с дочерью, отправив по отдельности Алену и Алису. Судя по ярким фотографиям 2-ой вице мисс России, Шишкова совсем не против такого поворота событий.