Зачем разделил маму с дочерью? Тимати по отдельности отправил на Мальдивы свою семью

Сегодня, 08:15 \\ Шоу-бизнес

Дочь репера с бабушкой проводит время на шикарном курорте, однако мама Алисы отдыхает отдельно от свекрови и своего ребенка.

Несколько дней назад разгорелся скандал по поводу того, что Алена Шишкова со своими друзьями хотела полететь отдыхать на Мальдивы за счет турагентства. В последствии просто прорекламировав сервис и агентство в своем профиле Instagram. Ей отказали и придали огласке все, что запросили друзья Шишковой. Видимо, бывший супруг Алены сжалился над ней и отправил ее за свой счет отдыхать на Мальдивы. При условии, что она будет находиться отдельно от дочки Алисы, которую обожает бабушка Симона и сам музыкант.

Как выясняется, Симона Юнусова и маленькая Алиса тоже отдыхают на шикарном курорте. Однако, мама Тимати предпочла не раскрывать секрет, где она находится. За нее это сделало турагентство в комментариях под фотографиями, и в последствии выяснилось, что они все втроем находятся на одних и тех же островах. Только вот по традиции девочка проводит время с бабушкой, а мама ребенка сама по себе. Вероятно, так распорядился сам Тимати, так как счел, что воспитание собственной мамы гораздо лучше, чем может дать модель из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что купив путевку бывшей, Тимати таким образом мог откупиться от Шишковой и забрать ребенка в свою семью на воспитание полностью. Вероятнее всего, поэтому он и разделил маму с дочерью, отправив по отдельности Алену и Алису. Судя по ярким фотографиям 2-ой вице мисс России, Шишкова совсем не против такого поворота событий.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Примаков
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Заедает провальность SEREBRO? Фадеев «забил» на правильное питание

Музыкант стал вновь стремительно набирать вес, после чего, фанаты Максима перестали...

Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ