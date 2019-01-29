Пластика уверенности добавила: Рита Дакота согласилась сняться в MAXIM

Певица буквально выпросила модный журнал разместить ее откровенные фотографии.

На YouTube-канале «Ходят слухи» Рита рассказала о том, что неординарно снялась для обложки журнала обнаженной. По словам Дакоты, ей уже давно предлагали сняться для журналов Playboy и MAXIM, а она отказывалась. Поскольку это не как, не вяжется с Ритой она больше лирический герой. Певица очень любит красивые картинки, ведь у певицы есть обнаженные в фотографии в Instagram, но как она выразилась фото больше в стиле арт.

Когда Дакоте предложили сняться для журнала. Но она для начала отказалась, а потом согласилась. Как стало известно, Рита, поставила свои условия, что если съемку она совершит со своими людьми и ее сделают в неординарном стиле. Она пожелала сделать необычный, закулисный арт-хаус, в стиле Кейт Мосс с кожей, оранжевыми элементами, музыкальными инструментами. Поскольку такого стиля еще никто не делал, Рите пошли на уступки и согласились с ее условиями.

Звезда уже отфотографировалась, но так, как фотограф заболел, фото будут готовы только через пару месяцев. Многие зрители канала считают, что Рита зазвездилась. Именно поэтому, вероятн она и выдумала истоию о том, что ее неоднократно предлагали снять для обложки разных топовых журналов.

«Совсем уже завралась, никогда не поверю, что журналы ради ее фотографий для обложки в очереди стоят», «Рита, а в связи с чем ты решила оголиться то? Не попа ли уверенности тебе добавила?», - пишут хэйтеры.

Ходят слухи, что Дакота, совсем недавно сделала операцию на ягодицы и липосакцию живота. Но артистка опровергает слухи о проделанной операции, тогда каким образом она превратилась в российскую копию Ким Кардашьян, отметили поклонники. Видимо, Рите очень хочет быть на слуху в российском шоу-бизнесе. Скорее всего, Дакота стеснялась участвовать в откровенных фотосессиях из-за несовершенств своей фигуры, а пластика добавила ей уверенности.