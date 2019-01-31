СМИ: Петросян расстался с молодой возлюбленной

Сегодня, 07:05 \\ Шоу-бизнес

В СМИ появилась информация, что 73-летний юморист Евгений Петросян расстался со своей молодой возлюбленной, 30-летней Татьяной Брухуновой. Официальных заявлений от пары не было, но поклонники предположили, что роману пришел конец, так как влюбленные перестали проводить время вместе.

 Пользователи соцсетей и СМИ пристально следят за личной жизнью Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Общественность полагает, что у них роман, хотя сама пара свои отношения не афиширует.

По анализу контента в соцсетях подписчики догадались, что Петросян провел майские праздники со своей молодой возлюбленной в Сочи. Они публиковали снимки из одних и тех же мест в одно и то же время.

Но сейчас в СМИ появилась информация, что Петросян расстался с Брухуновой. Дело в том, что после непродолжительного отпуска молодая возлюбленная юмориста вернулась в Москву, но стала появляться в обществе одна. Девушка публикует фото- и видеоматериал и при этом находится в полном одиночестве.

Особенно пользователей Сети насторожило фото из ресторана, которым поделилась Брухунова с подписчиками. На нем девушка пила вино, но была она совершенно одна. Поклонники не смогли понять, почему Татьяна предпочла провести время в одиночестве, а не в компании Петросяна.

Эти наблюдения натолкнули интернет-пользователей на мысль о том, что юморист расстался со своей молодой возлюбленной.

Напомним, что в конце 2018 года Петросян оформил развод с Еленой Степаненко после 33 лет супружества. Некоторые предполагают, что причиной развода мог стать роман Петросяна с молодой помощницей Брухуновой.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Заедает провальность SEREBRO? Фадеев «забил» на правильное питание

Музыкант стал вновь стремительно набирать вес, после чего, фанаты Максима перестали...

Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ