СМИ: Петросян расстался с молодой возлюбленной

В СМИ появилась информация, что 73-летний юморист Евгений Петросян расстался со своей молодой возлюбленной, 30-летней Татьяной Брухуновой. Официальных заявлений от пары не было, но поклонники предположили, что роману пришел конец, так как влюбленные перестали проводить время вместе.

Пользователи соцсетей и СМИ пристально следят за личной жизнью Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Общественность полагает, что у них роман, хотя сама пара свои отношения не афиширует.

По анализу контента в соцсетях подписчики догадались, что Петросян провел майские праздники со своей молодой возлюбленной в Сочи. Они публиковали снимки из одних и тех же мест в одно и то же время.

Но сейчас в СМИ появилась информация, что Петросян расстался с Брухуновой. Дело в том, что после непродолжительного отпуска молодая возлюбленная юмориста вернулась в Москву, но стала появляться в обществе одна. Девушка публикует фото- и видеоматериал и при этом находится в полном одиночестве.

Особенно пользователей Сети насторожило фото из ресторана, которым поделилась Брухунова с подписчиками. На нем девушка пила вино, но была она совершенно одна. Поклонники не смогли понять, почему Татьяна предпочла провести время в одиночестве, а не в компании Петросяна.

Эти наблюдения натолкнули интернет-пользователей на мысль о том, что юморист расстался со своей молодой возлюбленной.

Напомним, что в конце 2018 года Петросян оформил развод с Еленой Степаненко после 33 лет супружества. Некоторые предполагают, что причиной развода мог стать роман Петросяна с молодой помощницей Брухуновой.