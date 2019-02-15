Айза Анохина экстренно госпитализирована во время съёмок телепроекта

Модель Айза Анохина во время съёмочного процесса нового телешоу в Камбодже пережила серьезный стресс, отравление и паническую атаку. Врачи в срочном порядке госпитализировали звезду, после чего перенаправили в реанимацию.

На своей странице в Instagram Айза поделилась о том, что ей пришлось пережить в те страшные дни. Когда скорая забирала звезду из отеля, она была «не в себе», плакала и кричала, что умирает. Уже в больнице Анохина пришла в себя, пролежав несколько часов подряд под капельницей и кислородной трубкой.

Сейчас у модели всё хорошо, она лишь мечтает скорее вернуться домой к семье. Также она поблагодарила всех, кто поддерживал её в трудную минуту и помог справиться и восстановиться от произошедшего. Большое количество поддержки она получила и от своих подписчиков. Многие рассказали и о своем опыте панических атак.

Сообщается, что съёмки шоу с её участием будут продолжены и она будет в Камбодже еще около месяца, после чего планирует вернуться домой на остров Бали.

Напомним, что 34-летнаяя модель имеет двух сыновей. Первым мужем был реп-исполнитель Гуф, от которого она родила старшего сына Сэма.