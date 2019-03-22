Подписчики Виктории Бони вновь раскритиковали её за неудачно подобранный образ

Экс-участница скандального шоу «Дом 2» предстала перед своими фолловерами в новом образе. Снимок в Instagram вызвал большой ажиотаж.

39-летняя знаменитость сменила образ и стала обладательницей нового цвета и длины волос, но очередной бьюти-эксперимент оценили не все. Подписчики раскритиковали звезду, аргументируя это тем, что такой стиль ей совершенно не подходит.

Фанаты принялись яро писать комментарии под фото. Кто-то утверждает, что цвет уже вышел из моды и вовсе старит Викторию, а кто-то возмущался по поводу длины волос, ссылаясь на неопрятный вид нарощенных прядей. Но не смотря на негативные отзывы о смене образа со стороны подписчиков, Боня осталось довольна работой её стилистов.

Напомним, что Виктория является не только бывшей участницей «Дома 2», но и телеведущей, актрисой и моделью. До появления её на реалити-шоу, она представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля» в 2001 году.