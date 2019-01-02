Пятый ребенок на подходе? Ким Кардашьян и Канье Уэст могут скрывать ещё одну беременность суррогатной матери

Сегодня, 05:33 \\ Шоу-бизнес

По этому поводу рассуждают хейтеры в сети, ведь звёздная пара всегда хотела иметь большую семью.

10 мая, 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст в четвертый раз стали родителями – у них родился сын. Это второй малыш, который появился на свет благодаря суррогатной матери. У звёзд четверо детей, из которых двоих Ким вынашивала самостоятельно. Правда, актриса больше не решилась подвергать свою фигуру опасности, поэтому было принято решение прибегнуть к помощи суррогатной матери.

Дело в том, что после первой и второй беременности, Ким набрала довольно внушительные килограммы, которые с трудом смогла побороть. Инсайдеры предполагают, что звезда прибегала к многочисленным операциям и вставляла импланты в особо уязвимые части тела.

 Колоссальные усилия, направленные на возвращение подтянутого тела и огромные деньги вложенные в «трансформацию», наверняка и стали причиной отказа Ким от естественного зачатия. Но для того, чтобы общество не доводило её своими упреками по этому поводу, актриса сослалась на невозможность вынашивая ребёнка, вследствие проблем со здоровьем.

 «Он здесь, и он безупречен», - написала в Твиттере Ким. Но пользователи сети предположили, что Ким Кардашьян и Канье Уэст могут скрывать ещё одну беременность суррогатной матери. Неужели пятый ребенок на подходе? Всё возможно. Ведь звезды неоднократно утверждали о том, что хотят иметь большую семью. И если для этого, Ким не нужно рожать, то осуществить мечту можно одним разом.

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Автор - Ангелина Гордон
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