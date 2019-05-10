Настоящая ведьма! Ангел-хранитель Аллы Пугачевой спас от смерти Игоря Николаева

Каким-то чудом автобус смог остановиться в метре от звёзд. Музыкант до сих пор не понимает, как им удалось спастись.

Игорь Николаев впервые на передаче Киры Прошутинской «Он и Она» рассказал невероятную историю, похожую на мистику. Артист поделился, как однажды, с Примадонной чуть не угодил под колеса автобуса. По словам музыканта, Алла Борисовна попросила покатать её на санках. Николаев усадил Аллу Борисовну на санки и покатил, вывез через арку и вдруг, снег кончился – они оказались посреди дороги на сухом асфальте, естественно санки застряли. В этот момент артисты заметили, как на них летит автобус, который не может свернуть, потому что вокруг двухметровые сугробы.

«И он так дыщ-дыщ в эти сугробы. Мы смотрим, как обречённые, даже не пошевелились», - рассказал Игорь.

Каким-то чудом водитель смог остановить автобус в метре от артистов, возможно, Алла Борисовна смогла повлиять на данную ситуацию. Сама певица много раз рассказывала, что у неё есть ангел-хранитель - её бабушка. По словам Аллы Борисовны, бабушка приходит к ней во снах и подсказывает, как лучше сделать, чтобы избежать плохих последствий. Так Алла Борисовна не полетела на гастроли и осталась жива – самолёт на котором она должна была лететь упал.

Невозможно не верить в рассказы певицы после таких совпадений, также она спасла свою юную дочь – Кристину Орбакайте, не отпустив на пароме, который неожиданно начал тонуть. Можно сказать, что певица настоящая ведьма, она легко находит выход из любой ситуации, даже самой критичной. Игоря Николаева тоже называли предсказателям, но чаще всего, артист предсказывал именно плохое исполнителям песен, так было и с Аллой Борисовной, которая несколько раз отказывалась от хита из-за предсказывающих слов в песне. Певица на одной из передач выражала свою благодарность бабушке и называла своим талисманом, она считает, что все, что у неё есть, это благодаря её помощи.

Нет причин отрицать, что именно ангел-хранитель спас Пугачеву и Николаева от смерти. Похоже, всеми любимая Примадонна - оказалась настоящей ведьмой! Если трезво оценить ситуацию, то остаться живыми в данной ситуации было практически невозможно, несущийся автобус, который не мог свернуть из-за высоких сугробов, чудным образом останавился.