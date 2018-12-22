Уламывает Настю на клип? Басков настойчиво «пристает» к Волочковой в соцсетях

Вчера, 22:45 \\ Шоу-бизнес

Возможность пропиариться на скандальной балерине, видимо, не оставляет певца в покое.

Когда поп-король российской эстрады Филипп Киркоров снимал свой клип «Цвет настроения синий» и приглашал туда многих звезд отечественного шоу-бизнеса, наверное, никто не смог ему отказать, кроме Анастасии Волочковой. Своенравная балерина не захотела играть бомжиху, продающую свое тело, и всё тут, никакие уговоры переубедить её не смогли. Неизвестно, пожалела ли Анастасия, что отказалась исполнить ту роль, ведь клип-то стал довольно популярным, однако что сделано, то сделано. Но теперь активно начал заниматься съемками клипов близкий друг Киркорова Николай Басков. Удивительно, но именно с недавнего времени Басков настойчиво «пристает» к Волочковой в соцсетях, ставя лайки под многими ее фото.

Означает ли это, что «золотой голос» России уламывает Настю на свой клип? Или же после похудения балерины он действительно взглянул на нее другими глазами?

В любом случае, нельзя сказать, что Волочкова так же гордо игнорирует Баскова, как некогда Киркорова, ведь уже пропиарила клип артиста на песню «Караоке». Хотя этот клип рекламировали подавляющее большинство российских звезд, реклама от Анастасии дорогого стоит в прямом смысле – все рекламные акции на странице примы исключительно коммерческого толка.

Может быть Волочкова и даст согласие Баскову на съемки в его клипе, но интрига заключается в том, согласится ли она посмеяться над собой, если этот ролик будет юмористическим или будет требовать, чтобы ее выставляли только красивой «богиней»?

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Автор - Твардовская Нина
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