Очень «актуальная» тема. Шепелев «прикрывается» Чернобылем, избегая разговоров о сыне

В новой семье Дмитрия будто стало мало места его ребенку от Фриске, но говорить об этом ведущий отказывается.

Некоторое время назад ведущий «На самом деле» Дмитрий Шепелев вышел в свет в сопровождении своей новой возлюбленной, ее дочери и собственного сына Платона. Мальчика ведущий некоторое время воспитывал один, ведь мать Платона певица Жанна Фриске скончалась из-за онкологического заболевания. Однако кажется, что чем большее место в жизни Дмитрия занимает его новая женщина и ее ребенок, тем меньше места остается для его родного сына.

Именно поэтому Шепелева постоянно спрашивают, почему он не хочет публиковать фото с сыном, и означает ли это, что мальчик мешает ему строить новые отношения. В этот раз ведущий, видимо, придумал способ, как избежать неудобных вопросов, а потому затронул очень сложную тему взрыва на АЭС в Чернобыле.

Но почему предаться ужасам «кошмара детства» артист не захотел в годовщину аварии, а именно сейчас, после какого-то сериала, эта «актуальная» тема так его обеспокоила? Со стороны это выглядит как трюк: Шепелев словно специально «прикрывается» Чернобылем, избегая, тем самым, разговоров о сыне и новой женщине. Но если мальчику действительно нет места в новой жизни отца, выглядит очень странно, что тот не отдает Платона родственникам Фриске, которые давно об этом просят. Что это, собственнический или родительский инстинкт?