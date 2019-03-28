Оберегает себя от позора? Instagram дочери Волочковой мог отнять ее отец

Ариадна, похоже, готова мириться с отцовскими требованиями, лишь бы не возвращаться к матери.

Еще в прошлом году Ариадна Волочкова переехала жить к своему родному отцу Игорю Вдовину из-за очередного маминого ухажера. Многие пользователи сети всерьез стали переживать за эмоциональное здоровье девочки, ведь она даже перестала вести свой Instagram-аккаунт. Однако вскоре Ариша снова появилась в сети, а в конце марта удивила своих подписчиков резкими изменениями, которые можно проследить по написанным постам. Дочь Волочковой стала регулярно общаться с фанатами, при этом ее публикации стали практически философскими размышлениями на различные темы. Стоит отметить, что до недавнего времени Ариадна могла даже не подписывать фото.

Многие обратили внимание на это, посчитав, что Ариша доверила вести свой аккаунт довольно взрослому человеку. Действительно, трудно представить, что философские размышления принадлежат 13-летней девочке, которая до недавнего времени в своих Stories выражалась не совсем понятно, допуская речевые ошибки. Тексты же к постам написаны с соблюдением практически всех правил литературной речи. Не исключено, что этим взрослым человеком, который ведет аккаунт дочери Волочковой, может быть ее отец.

Возможно, Instagram Ариадны отнял ее же родитель, который, видимо, боится, что дочь проявит свою невоспитанность через соцсети. Судя по всему, Вдовин таким образом оберегает не только себя от позора, но и свою дочь. В сети уже давно подозревают, что Ариадна из-за матери превратилась в неуверенного в себе ребенка с различными комплексами. Теперь же, видимо, домыслы фанатов рассеялись.