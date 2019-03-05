«Убойный» день рождения. Николаев рассказал о ДТП, где чуть не погибла Примадонна

Сегодня, 15:29 \\ Шоу-бизнес

Орбакайте едва не лишилась матери в 13 лет из-за желания Пугачевой прокатиться на санках.

Кристина Орбакайте, дочь Примадонны, как оказалось, еще будучи подростком могла остаться сиротой. Недавно Игорь Николаев рассказал шокирующую историю из своей жизни, где певец и Алла Борисовна попали в ДТП, где чуть не погибли.

Свой «убойный» день рождения в середине 80-х годов Игорь Николаев праздновал как обычно до того момента, пока певица не попросила покататься на санках. Игорь Юрьевич не мог отказать звезде. Певец прокатил Аллу Борисовну по двору, а потом вывез на проезжую часть, где санки застряли прямо посреди дороги, заехав на часть асфальта. В попытках все же покинуть дорожное полотно, звезды заметили мчащийся на них автобус.

«Мы поняли, что он не сможет свернуть ни влево, ни вправо, потому что по бокам огромные двухметровые сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, даже не пошевелившись», – вспоминает певец.

Ужасная история закончилась, к счастью, тем, что водитель автобуса смог притормозить машину прямо перед артистами. Такая история могла бы закончится совсем по-другому. Именно в этот день Орбакайте как никогда могла ощутить на себе, как это жить на вольных хлебах без помощи матери. Уже в свои 13-14 лет девочка Кристина могла отправиться в детский дом, что естественно разрушило бы все надежды на великую сольную карьеру.

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Автор - Наир Мухметов
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