Галкин виноват? Пугачева проигнорировала день рождения сына Орбакайте

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Возможная родственная связь супруга с Дени, похоже, не дает покоя примадонне.

Сегодня свой день рождения отмечает Дени Русланович Байсаров, сын Кристины Орбакайте. Однако в соцсетях до сих пор нет поздравлений от родственников молодого человека, в частности от бабушки Аллы Пугачевой. Примечательно, что ранее примадонна не забыла поздравить внучку Клаудию, опубликовав в своем Instagram соответствующий пост.

Вполне возможно, Алла Борисовна проигнорировала день рождения сына дочери не случайно. В сети уже давно ходят слухи о том, что Орбакайте родила Дени вовсе не от бизнесмена Руслана Байсарова. Такой вывод пользователи сети, сделали, сравнив фото наследника певицы со снимками молодого Максима Галкина. Поразительная схожесть юмориста с Дени шокировала сеть. По слухам, Галкин крутил роман с Орбакайте еще до брака с примадонной или во время него. Многие уверены, именно юморист является отцом сына Кристины.

Максим и Дени действительно очень похожи внешне. Можно предположить, что примадонна узнала о давних близких отношениях супруга и дочери, а также о том, что Галкин является отцом наследника Орбакайте. Поэтому, возможно, певица и не поздравила сына Кристины с днем рождения.

Домыслы фанатов вполне могут оказаться правдой. Последние несколько лет отношения Пугачевой и Орбакайте заметно ухудшились. Возможно, во всем виноват Галкин, к которому Кристина по-прежнему, видимо, неравнодушна. После рождения Лизы и Гарри Орбакайте как будто и вовсе отдалилась от родной матери.

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Автор - Анна Журавлева
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