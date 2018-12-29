Хочет повторить «Ибицу» - Басков привлек кучу звезд для съемок в новом клипе

Забытый всеми «золотой голос» России отчаянно пытается вернуть былую славу.

Мир шоу-бизнеса жестокий и непредсказуемый, вчера еще популярные артисты в нем быстро становятся никем, а на сцене «зажигают» уже новые звезды. Одним из тех артистов, которые сумели удержаться на олимпе российского шоу-бизнеса стал Филипп Киркоров, а произошло это благодаря тому, что поп-король не боится показаться смешным, не боится идти на смелые эксперименты. Сначала он выпустил провокационный клип «Цвет настроения синий», потом взорвал музыкальные чарты песней «Ибица», исполненной в дуэте с Николаем Басковым. Сам же Басков уже который год подряд не радовал поклонников хоть чем-то мало-мальски интересным. Но, вот, и «золотой голос» России созрел для своего прорывного клипа.

Уже сейчас видно, что этот ролик хочет повторить «Ибицу» и имеет все шансы заполучить ту же успешность, ведь Басков привлек кучу звезд для съемок в новом клипе. Там снялись и Киркоров, и Пригожин, и Лепс, и Маликов, и Малахов, и Федункив и многие другие. Уже только для того, чтобы посмотреть на всех этих знаменитостей вместе в 20-минутном «клипе» Баскова хочется увидеть это видео как можно скорее. Судя по анонсу ролика, сам Николай предстанет в клипе и в виде героя индийского боевика, и роли русского богатыря.