Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

Праздник Великой Победы считается самым удачным временем для многочисленных выступлений и корпоративов у звёзд. Конечно, и Кристина Орбакайте не отказалась выступить перед ветеранами в этот памятный для всей страны день. Однако, по тому, как приехала Кристина на выступление и во что она решила одеться, можно предположить, что дочь Аллы Борисовны Пугачёвой хотела «потроллить» слушателей.

Дело в том, что спеть несколько песен на сцене Кристина решила в образе, похожем на форму солдата Вермахта. Кожаная большая куртка, кожаные сапоги, странное полукожанное боди – всё навеивает на мысль об особой форме нацистских офицеров, с которыми и воевал весь мир с 1941 по 1945 год.

Возможно, Кристина неумышлено подобрала такой образ, а не решила «постебаться» над памятью ветеранов, забыв о великой победе, однако сам факт того, что женщина на выступление перед такой публикой решила надеть откровенный наряд, вызывает вопросы. Странная работа стилистов, или внутренние убеждения Кристины, скорее всего, стали причиной такой неосторожности в нарядах, которая могла оскорбить ветеранов и их потомков.