Заедает провальность SEREBRO? Фадеев «забил» на правильное питание

Музыкант стал вновь стремительно набирать вес, после чего, фанаты Максима перестали хвалить его за стальную силу воли.

Максим Фадеев добавил в свой Instagram видео, где он готовит чеченское блюдо «Жижиг галнаж».

«Не ругайте, если рецепт не совсем точный! Как сумел, запомнил! Но, было очень вкусно! Но жирно! С праздником!», - подписал Максим видео в Instagram.

Фадеев неоднократно говорил, что набрал вес после потери новорожденной дочки, тогда они с женой очень тяжело переживали данный период. Несколько лет назад, Фадеев начал усиленно худеть, отказался от вредных продуктов, мучного, сладкого и жаренного. Ему удалось похудеть на заветные 64 килограмма.

Подписчики были поражены силой воли Фадеева и столь феерическому преображению. Они пытались всячески поддерживать Максима и восторгаться своим кумиром. А в последнее время, Максим сдал позиции и «забил» на правильное питание. Вместо диетических продуктов Фадеев ест жирную баранину, запивая сальным бульоном, и заедая все кусками вареного теста.

Большинство подписчиков разочаровались Максимом, ведь они верили, что певец не сорвется, а будет придерживаться правильного питания.

«Максим, ну чего ты сорвался, здоровье не стоит вкусной еды, у тебя же еще с сердцем проблемы, а нагружать его совсем не стоит», - переживают фолловеры певца.

Многие сичтают, что срыв мог произойти из-за того, что группа SEREBRO не оправдывает возложенных надежд и материальных средств продюсера Фадеева. Возможно сейчас, он даже задумывается о закрытии проекта SEREBRO. В сети часто всплывают видео, как девочки группы выглядят не в лучшем свете и поют под фонограмму. Фанаты прошлого золотого состава узнают в фонограмме голос Елены Темниковой и Molly, что говорит о низком качестве, подготовленности и профессионализме нынешнего состава.