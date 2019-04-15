Модный приговор в помощь: Зачем Эрнст одевает Малышеву, как бабку?

Так считают подписчики врача. Главный теледоктор страны совсем недовольна своими новыми нарядами. Елена поделилась ими со своими подписчиками.

Первый канал, в последнее время, стал отставать по рейтингам по сравнению с другими телеканалами. Вызвано это тем, что транслируемые передачи приелись зрителям, а разбавить новым материалом у сотрудников канала не получается. Нововведения не касаются даже гардероба ведущих, а именно Елены Малышевой. Ее подписчики были удивлены новому образу телеврача и судя по ее взгляду, Елена и сама недовольна такими нарядами.

Возможно, именно Константин Эрнст подбирал новые образы для Малышевой. Хотя странно, так как на телеканале есть передача «Модный приговор», видимо проект сам не в состоянии помочь своим сотрудникам, а только закомплексованным женщинам в возрасте. У фанатов Малышево появилась мнение, что Малышеву одели как бабку, чтобы зритель более лояльно воспринимал происходящее на экране, так как большинство зрителей профессора — это люди в возрасте.

Сама же Елена такое бы носить, вероятно, не стала, так как помимо карьеры увлеченного теледоктора на экранах страны, она имеет несколько успешных собственных бизнесов. Достаточно крупные предприятия, которыми с ее позволения руководят ее родные сыновья Юрий и Василий Малышевы - поднимают не плохие деньги среди российского бизнеса. У женщины, которая на самом деле является хваткой бизнесвумен не может быть проблем со вкусом и подбором гардероба. Видимо, Первый канал целенаправленно одевает Малышеву, как бабку.