Фанаты сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека

Один из ведущих актеров восьмого сезона «Игры престолов» сделал неоднозначный намек фанатам относительно появления в сериале нового дракона.

Йохан Филипп Асбек, сыгравший в картине Эурона Грейджоя, поделился с подписчиками в сети Instagram фотографией, со съемок вышедшего в понедельник эпизода. «Не могу дождаться пятой серии... там будет свет! И смерть... И стаканчики с кофе... [печенья] Орео? вы можете увидеть дракона... или двух... или ни одного», — пишет в посте датский актер.

Поклонники сериала недоумевают, что может значить пост, и строят разные теории. 8 мая таблоид The Daily Mail сообщал, что большинство фанатов уверенны в появлении детенышей у одного из драконов. Другая часть убеждена, что драконов могло быть больше, чем все думают. Помимо того, Асбек рассказал о столкновении с Рейгалем – одним из драконов Дейнерис, которого довелось встретить Грейджою.

Кинокритик Адам Розенберг выказал свое недовольство относительно новой серии «Игры престолов». По его мнению, в этом эпизоде герои абсурдно принимали нехарактерные для них решения для того, чтобы подвести сюжетную линию к финалу.