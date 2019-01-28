Непостоянная партнерша? Экс-супруга Шнурова подшутила над Собчак и ее количеством мужчин

Сегодня, 10:07 \\ Шоу-бизнес

Матильда Шнурова подшутила высмеяла Ксюшу в своем Instagram-профиле, показав множество пустых мужских костюмов.

Отношения телеведущей Ксении Собчак всегда оставались на слуху и придавались огласке. Наглядный тому пример — это бывший супруг Максим Виторган и нынешний возлюбленный Константин Богомолов. СМИ и подписчики этих звезд российского шоу-бизнеса ежедневно обсуждают их личную жизнь.

Если подсчитать у Собчак было достаточно много мужчин, некоторых она даже делила с балериной Анастасией Волочковой. Возможно, кстати, это и стало одной из причин их недавнего конфликта. Возлюбленными Собчак были Вячеслав Лейбман, Умар Джабраилов, Александр Шустерович, Дмитрий Савицкий, Олег Малис, Сергей Капков, Эдуард Бояков, Илья Яшин, Максим Виторган и нынешний Константин Богомолов. Все они являются бизнесменами, актерами, политическими деятелями и достаточно влиятельными личностями. Однако, вероятно, характеры или личные качества стали причинами расставания Собчак с ними.

В своем профиле Instagram бывшая жена Сергея Шнурова - Матильда опубликовала фотографию с кучей разбросанных по полу мужских костюмов. С надписью, что это мужчины Ксении Собчак. Видимо, Матильда имела в виду, что у телеведущей было много мужчин, один лучше другого, но в последствии они все испарились и остались в прошлом. Возможно, Шнурова намекает, что Константин Богомолов станет следующим пройденным этапом в жизни Собчак и она непостоянная партнерша.

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Автор - Михаил Примаков
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Непостоянная партнерша? Экс-супруга Шнурова подшутила над Собчак и ее количеством мужчин

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