Скандал в семье Ольги Бузовой продолжает нарастать

Поклонники популярной телеведущей на протяжении долгого времени наблюдают за конфликтом в семье Бузовых. Если рассматривать ситуацию конкретней, то ссора произошла между родными сёстрами Ольгой и Анной.

Сообщается, что накануне телеведущая виделась с родителями, но сестры на встрече не было. Также Ольга не раз публиковала на своей официальной странице в Instgaram семейные фотокарточки, но Анны на них запечатлено не было.

Подписчики звезды высказывают своё мнение на этот счёт. Кто-то считает, что виной всему стали деньги и зависть со стороны младшей сестры. Другая часть поклонников уверена в том, что Анна «украла» идею по открытию салона красоты у старшей сестры, так как конце февраля этого года Анна отпраздновала открытие салона. Также есть и другие версии, такие как дружба младшей сестры с нынешней женой Дмитрия Тарасова либо конфликт из-за того, что девушки не поделили внимание родителей.

Напомним, что Ольга Бузова имеет 15 миллионов подписчиков в Instgaram. С недавнего времени начала певческую деятельность, но также продолжает вести знаменитую телестройку, играть в спектаклях, развивать свой бренд одежды и салон красоты. На данный момент она является одной из самых популярных и востребованных артистов в России.