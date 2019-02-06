Ради возможного наследства сожительница Петросяна терпит унижения в сети

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Хейтеры предполагают, что Татьяна Брухунова может носить «бабулятор стайл» по настоянию Евгения Вагановича.

Новость о разводе самой юмористической пары российского шоу-бизнеса, повергла в шок их многочисленных поклонников. Евгений Петросян ушёл к своей 30-летней любовнице Татьяны Брухуновой.

 Женщина была директором у Евгения Вагановича и постепенно стала его «правой рукой». После новости о любовнице, Брухунова приобрела колоссальную популярность. Правда, взглянув на разлучницу, пользователи сети оказались не в восторге.

 30-летняя женщина всем своим видом походила на замученную бабушку с соседнего подъезда. Сначала, пользователи сети не понимали, зачем молодой женщине, так одеваться. Но позже, хейтеры предположили, что подобный стиль связан с возможным получением наследства. «Ей, что Петросян вещи покупает? Кошмар, как можно в этом ходить?», «Я балдею, превратиться в «бабушку» в 30 лет. Хотя мы все понимаем ради чего такая жертва. Наследство хочет получить», «Одета, как колхозница», «Зачем вы старите себя искусственно, одевая вещи не по возрасту?», - комментировали подписчики.

Каждый раз, ради возможного наследства сожительница Петросяна терпит унижения в сети. Но это её выбор. Евгений Ваганович наверняка в восторге от такой «молоденькой бабушки», ведь она старается быть ему подстать. 

И общими усилиями, у неё неплохо получается. К слову, Брухунова очень похожа на Степаненко. Правда, Елена Григорьевна, всегда разбиралась в моде и даже в 66 лет не выглядела, как «колхозница».

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Автор - Ангелина Гордон
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