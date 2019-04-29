Проявила своё нутро? Жена Николаева бесится из-за отсутствия денег

В этом убеждены пользователи, потому, как популярность супруга очень сильно изменила Юлию.

Жена Игоря Николаева – Юлия Проскурякова несколько дней назад пожаловалась пользователям, что её рейс задержали на 4 часа. После чего артистка получила массу негативных комментариев в свой адрес. Пользователи предлагали девушке обзавестись личным самолётом и летать, как душе угодно. На что девушка огрызнулась и сразу проявила свое нутро: «Давайте скинемся на личный самолёт».

Пользователи стали задавать Проскуряковой каверзные вопросы, спрашивая, почему она летает русскими авиакомпаниями, когда есть: KLM, British airlines. Юлия отмахнулась, что она выбрала авиакомпанию «Аэрофлот» только потому, что это единственный прямой рейс. Фанаты удивляются, как Проскурякова стала беситься и реагировать на пользователей.

Многие посчитали, что Юлия неспроста предлагает скинуться на самолёт, возможно, в семье появились материальные трудности и Юлия летает российскими авиалиниями не из-за прямого рейса, а потому что проблемы с деньгами.

«Звёздность закончилась у мужа, а она думала, что это будет вечно. Сама она не купит, она содержанка, хотя пишут, что певица и актриса. Насмешили СМИ о её статусе. Она показала себя такой, какая она есть на истину, все поняли спасибо ей за это», - пишут подписчики Проскуряковой.

Возможно, нервозность Юлии вызвана нехваткой денег в семье. Раньше девушка была очень спокойной и никак не реагировала на многочисленные колкие словечки от хейтеров, а сейчас девушку будто подменили. Она практически каждому пытается ответить, доказывая, что у них в семье все хорошо.