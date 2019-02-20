Юлию Волкову из группы «Тату» перестали узнавать из-за излишков ботокса

Сегодня, 04:00 \\ Шоу-бизнес

Поклонники бывшей солистки группы «t.A.T.u.» недавно забили тревогу. Дело в том, с каждым годом Волкову становится всё сложнее узнать. Причиной тому стали уколы красоты.

 

Подписчики певицы считают, что Юлия стала злоупотреблять ботоксом. Внешность звезды кардинально меняется на протяжении десяти лет. Поклонники негодуют, высказывая свою критику под фотографиями Волковой.

Артистка заявляет, что довольна своей внешностью и не собирается останавливаться на достигнутом, не смотря на реакцию окружающих. Поэтому она ограждает себя от негатива, тщательно удаляя нелестные комментарии со своей страницы в Instagram.

Также певица поделилась с поклонниками своей новой, с помощью которой она смогла похудеть до 45 килограммов, при росте 157 сантиметров. Поддерживать стройность ей помогает спорт, правильное питание и уходовые процедуры за телом: СПА, массаж.

Напомним, что Юлия Волкова в начале «нулевых» стала солисткой скандального дуэта группы «Тату». Девушки «взрывали» хит-парады русских радиостанций своими незамысловатыми песнями.

С юношества девушка меняла свои образы на более эпатажные, меняя прически, набив себе несколько татуировок и проколов нос. Далее были инъекции силикона в губы. После неудачной пластики губы стали неестественными и слишком большими. Ухудшала ситуацию любовь артистки к броским цветам помад, которые сильнее привлекали внимания к губам.

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