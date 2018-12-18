Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности

Сегодня, 02:59 \\ Шоу-бизнес

Наталья Водянова на этой неделе оказалась под пристальным вниманием своих поклонников. Фанаты русской супермодели предполагают, что звезда находится в «интересном» положении.

 

Эти слухи подкрепляются фотографиями в социальных сетях Натальи. Модель опубликовала семейную фотокарточку со своим нынешним супругом и двумя сыновьями. На фото подписчики разглядели под тёплым свитером звезды округлившийся, по их мнению, животик и решили, что известная манекенщица ждет ребёнка в шестой раз. На этих умозаключениях, фолловеры принялись яро поздравлять её со скорым пополнением в семье.

З6-летняя супермодель Наталья Водянова имеет большую семью, воспитывая пятерых детей от двух браков. Первым мужем был британский художник Джастин Тревор Беркли Портман, которому Наталья подарила трёх замечательных детей. Вторым мужем стал французский бизнесмен Антуан Арно, от которого она родила двух сыновей. Разница в возрасте между старшим и младшим ребёнком модели составляет 15 лет.

Напомним, что ранее Наталья уже комментировала подобную ситуацию. Тогда модель оправдалась тем, что сменила прежнюю диету на более щадящую, поэтому она немного набрала вес. Но несмотря на статус многодетной мамы, Водянова ведет активный образ жизни. Поклонники поражаются тем, как она сохранила прекрасную фигуру после пяти родов.

Также не стоит забывать и о том, что Водянова ведёт активную общественную и благотворительную деятельность. После страшного пожара собора Парижской богоматери её семья не осталась в стороне. Вместе с мужем они пожертвовали 200 миллионов евро на восстановление истории Нотр-Дама.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

 Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Не до Дня Победы? «Брошенная» Тарзаном Королёва случайно оскорбила ветеранов на 9 мая

 Поздравление певицы выглядело жалким, ведь даже картинка открытки была в отвратительном...

«Не жена, а диктатор в юбке!»: Хейтеры нашли причину «бесхребетного» поведения Сергея Пынзаря

Готовность подчиняться Даше во всех её прихотях, скрывалось со времён закомплексованного...

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Не купальник, а нижнее белье» — фанаты высмеяли фигуру и наряд Натальи Подольской

  Певица испугала поклонников «анорексичным» телом.

Любовник не жалуется? Волочкова опозорилась «свинячим» ковром

Неряшливость может быть одной из главных причин безбрачия женщины, даже кот на его фоне...

Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ