Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности

Наталья Водянова на этой неделе оказалась под пристальным вниманием своих поклонников. Фанаты русской супермодели предполагают, что звезда находится в «интересном» положении.

Эти слухи подкрепляются фотографиями в социальных сетях Натальи. Модель опубликовала семейную фотокарточку со своим нынешним супругом и двумя сыновьями. На фото подписчики разглядели под тёплым свитером звезды округлившийся, по их мнению, животик и решили, что известная манекенщица ждет ребёнка в шестой раз. На этих умозаключениях, фолловеры принялись яро поздравлять её со скорым пополнением в семье.

З6-летняя супермодель Наталья Водянова имеет большую семью, воспитывая пятерых детей от двух браков. Первым мужем был британский художник Джастин Тревор Беркли Портман, которому Наталья подарила трёх замечательных детей. Вторым мужем стал французский бизнесмен Антуан Арно, от которого она родила двух сыновей. Разница в возрасте между старшим и младшим ребёнком модели составляет 15 лет.

Напомним, что ранее Наталья уже комментировала подобную ситуацию. Тогда модель оправдалась тем, что сменила прежнюю диету на более щадящую, поэтому она немного набрала вес. Но несмотря на статус многодетной мамы, Водянова ведет активный образ жизни. Поклонники поражаются тем, как она сохранила прекрасную фигуру после пяти родов.

Также не стоит забывать и о том, что Водянова ведёт активную общественную и благотворительную деятельность. После страшного пожара собора Парижской богоматери её семья не осталась в стороне. Вместе с мужем они пожертвовали 200 миллионов евро на восстановление истории Нотр-Дама.