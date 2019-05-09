Дмитрий Нагиев подобрал правильные слова к людям, которые «хайпуют» на Дне Победы

Актер устал терпеть псевдогероев, которые пишут на машинах надписи «Можем повторить» и «На Берлин!».

В своем интервью Юрию Дудю на шоу «вДудь» известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев очень точно прокомментировал ситуацию с людьми, которые своими надписями на личных автомобилях провоцируют разжигание межнациональной розни и войны. Он подобрал правильные слова к людям, которые «хайпуют» на Дне Победы.

«Я этого не понимаю, как и надписи «На Берлин!», как и надписи «Можем повторить». Что это вообще? Кто ты такой кусок *****, что ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, как я с дедушкой ходил на праздник День Победы, когда они тихонечко выпивали старики. С одной лишь фразой «Чтобы не было войны!». И вдруг ты едешь **** с надписью «На Берлин!» или «41-45- можем повторить». Ты что парень?», - высказал Дмитрий мнение большинства.

И, действительно, весьма дико наблюдать за той картиной, когда люди не понимают слов, которые пишут и несут в массы, пропагандируя насилие и разжигание неприязни к тому или иному народу. Ветераны Великой Отечественной войны сражались за мирное небо над головой. Чтобы в наши дни - война никогда не наступила, а их внуки и правнуки не знали, что такое голод, истязание и жизнь в постоянном страхе.

9 мая – это победа, но победа над нацистской Германией, а не над людьми, которые также не желают войны и хотят достойной жизни своим детям.

Многие фанаты Дмитрия Нагиева поддержали его позицию и также призвали народ задумываться над тем, что именно они хотят сказать своими кричащими листовками. Ведь пока мы помним о наших предках, их подвигах и их истинных желаниях (жить в мире и согласии) - мы увековечиваем их память в своем сердце.