Ничего не держит – Наташа Королёва может остаться в Германии из-за проблем с Тарзаном

Немцы любят, а супруг, похоже, разочаровывает – в скором времени певица может решиться на крайние меры.

Недавно у Наташи Королёвой закончился гастрольный тур по городам Германии. Вместе со своей командой она объехала несколько населенных пунктов и была рада тому, как тепло ее встретили за рубежом. Теперь женщина хвастается у себя на странице в микро-блоге, что на ее выступлениях действительно было много немцев и даже аншлаг. Не исключено, что Наташа Королёва может остаться в Германии, тем более, по слухам, в России ее ничего не держит. Проблемы с Тарзаном, его постоянные выходки и объятия с другими женщинами, о чем уже несколько дней говорят в сети, рано или поздно станут последней каплей, и тогда артистка может решиться кардинально изменить свою жизнь.

Ранее сообщалось, что пара Королевой и Глушко переживает не лучший этап своих отношений. Звезды перестали упоминать друг друга в социальных сетях, больше не путешествуют вместе и предпочитают проводить время по отдельности. Теперь непонятно, как будут развиваться их взаимоотношения дальше. Пока о разводе речь не идет, но даже такой вариант исключать нельзя.