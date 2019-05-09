Сплавил в отель: Мама Сергея Пынзаря может быть нежеланным гостем в его доме

Очень странно, что ближайшую родственницу глава семьи не мог поселить у себя.

Не так давно стало известно, что в семью Дарьи и Сергея Пынзаря в Турцию прилетела мать главы семьи. Впрочем, в этом никто не увидел ничего особенного подозрительного или необычного – женщина могла просто соскучиться по сыну, внукам или же его жене после пластической операции требовалась помощь по уходу за домом и детьми. Ни у кого и тени сомнения не возникало, что вся дружная чета живет под одной крышей, но, как оказалось, это не так.

Выяснилось, что любящий сын сплавил мать в отель и приехал проведывать ее в День Победы. Но как же получилось так, что ближайшей родственнице Сергея не нашлось угла в доме Пынзарей? Не исключено, что мама главы семейства может быть нежеланным гостем в его доме, но вот чем именно с виду милая женщина могла так сильно не угодить точно не ясно. Вероятно, свекровь Дарьи стала поучать ее тому, как следует вести домашнее хозяйство, а та, например, нажаловалось мужу – и всё, мама за бортом «семейного корабля». Впрочем, это только предположение, а на фото, опубликованном Сергеем, нельзя сказать, что мама обижается или сердится на сына – ее лицо озаряет лучезарная улыбка.