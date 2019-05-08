Копия деда. Николаев оказался невероятно похожим на своего родственника-ветерана

Даже усы у певца с дедушкой, воевавшим на Второй мировой войне, одинаковые.

Бывает так, что люди, являющиея кровными родственниками друг другу, не похожи ни капельки, но это точно не относится к знаменитому певцу и композитору Игорю Николаеву и его деду Ивану Николаеву. Недавно фотографию с дедом артист опубликовал у себя на странице в соцсети с подписью о том, что это и его «бессмертный полк». Оказывается, родственник Николаева прошел всю Вторую мировую войну, а в итоге даже дошел до самого Берлина. Рассказать подробнее артист решился на программе у «Сегодня вечером» на Первом канале с Максимом Галкиным.

Поклонники артиста были поражены, то Игорь оказался невероятно похожим на своего родственника-ветерана. Николаев буквально копия деда, и даже фирменные усы певца, которые, казалось бы, всегда были именно его фишкой, видимо, изначально могли быть позаимствованы из имиджа Ивана Николаевича Николаева. Однако похожесть звездного внука на своего деда оживила среди поклонников тему о том, почему же тогда младшая дочь Игоря Вероника так не похожа на папу. Точно ли она родная ему?