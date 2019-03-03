А патриотизм искренний? Гагарина решила «пропиариться» на участии в параде

Причиной экстренного возвращения певицы с отдыха оказалось, вероятно, желание заработать и прорекламировать себя во время празднований Дня Победы.

Полина Гагарина несколько недель находилась на отдыхе, и недавно наконец-то сообщила о возвращении в Россию. Такое внезапное решение сначала обескуражило фанатов, но вскоре выяснилась причина: певица решила участвовать в параде ко Дню Победы. Непонятно только, искренний ли её патриотизм? Ведь, скорее всего, такая акция была проплачена, если звезда решила пожертвовать времяпровождением с семьёй ради кратковременного шоу.

Возможно, Гагарина решила «пропиариться» на участии в параде, поскольку первым делом опубликовала в социальных сетях свой «фэшн-лук» - сочетание советской военной формы с современными ботфортами на высокой шпильке. Сразу после этого на официальной странице в Instagram в «сторис» у Полины появилось видео с люксового загородного отеля или особняка. Это лишь подталкивает к мысли, что, всё-таки, Гагарина несерьёзно подошла к празднованию и, в первую очередь, хотела заработать. Однако, хотим отметить, это лишь версия возможного развития событий.