Из князи в грязи. Новорожденный сын Меган Маркл останется «без рода, без племени»

Сегодня, 18:03 \\ Шоу-бизнес

Титул у только что рождённого герцога забрали сами родители.

Весь мир был шокирован, узнав, что Меган Маркл и принц Гарри лишили своего ребёнка титула. Именно по желанию самих родителей новорожденный сын, которому только три дня отроду, останется в буквальном смысле «без роду, без племени».

Решив предпринять такой шаг, молодые родители не учли, конечно, желания самого малыша Арчи, что в переводе традиционного шотландского имени значит «сильный, мужественный». Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор ещё слишком мал, чтобы высказать родителям свой протест, однако, как следует от отказа титула, мальчик опустится из князи в грязи.

Арчибальд родился 6 мая утром, но только недавно родители мальчика сообщили об отказе от титула графа Дамбартона. К слову, рождённый мальчик сейчас только седьмой в очереди на престол. Естественно, в это дело может вмешаться сама Елизавета II, и в любой момент назначить наследника принца Гарри своим преемником.

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Автор - Наир Мухметов
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