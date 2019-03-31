Не до Дня Победы? «Брошенная» Тарзаном Королёва случайно оскорбила ветеранов на 9 мая

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Поздравление певицы выглядело жалким, ведь даже картинка открытки была в отвратительном «зернистом» качестве.

 Сейчас, когда под рукой есть интернет, найти любую красивую фотографию или рисунок не составляет большого труда – куда сложнее выбрать самое лучшее изображение из мириады вариантов. В Сети полно очень красивых картинок-открыток, посвященных Дню Победы, но почему-то знаменитая певица Наташа Королёва выбрала, наверное, одну из самых неудачных – из-за низкого разрешения изображения оно режет глаз своей «зернистостью», «пиксельностью».

 Что помешало артистке выбрать ту картинку, где всё было бы видно четко? Может быть ей было попросту не до Дня Победы из-за проблем с Тарзаном, о которых уже который день говорят в сети? Дело в том, что супруг Наташи, видимо, уехал в Майами как раз перед тем, как она вернулась домой после долгого гастрольного тура по городам Германии. Наверняка, гостеприимной встречи от мужа звезда не увидела, и так расстроилась, что почти забыла о 9 мая. Скорее всего, «брошенная» Тарзаном Королёва случайно оскорбила ветеранов на этот праздник наплевательским отношением к нему. Помимо неудачного выбора картинки, певица даже не стала утруждаться и сочинять поздравление - просто написала несколько слов.

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Автор - Твардовская Нина
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Не до Дня Победы? «Брошенная» Тарзаном Королёва случайно оскорбила ветеранов на 9 мая

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