Любовь, рушащая браки. Дочь Ефремова рассказала драматичную историю из жизни отца

Нина Дорошина была единственной искренней любовью Олега.

Олег Ефремов, выдающийся советский и российский актёр, Народный артист СССР с 1976 года, отец Михаила Ефремова, пережил удивительную историю в своей жизни, которая, очевидно, навсегда осталась в памяти его детей. Недавно внебрачная дочь Олега Николаевича Ефремова рассказала драматичный факт личных отношений своего отца. Оказывается, мужчина за все свои 73 года жизни был предан и искренне любил только одну женщину - Нину Дорошину.

Привлекательный мужчина, конечно, не страдал от отсутствия женского внимания, поэтому всегда его персона была овеяна сплетнями о многочисленных любовницах и пассиях. Наследница Олега, дочь Анастасия, уверена, что отец всю жизнь любил только одну – Нину Дорошину.

С Ниной у актёра сложилась настоящая драма, пара не раз расставалась, но потом снова сходилась. Дело дошло до того, что в одной из таких «ссор» Нина вышла замуж за Олега Даля, но, видимо, любовь, рушащая брак Нины, тяжелым бременем легла на отношения Ефремова и Дорошиной. Они так и не стали мужем и женой, до свадьбы дело не дошло, но даже через много лет Олег Николаевич признавался, что любил только её, а она любила только его, и он это знал.

Брак Дорошиной и Даля продлился всего пару месяцев, ведь Ефремов постоянно давил на их отношения, а на свадьбе вообще заявил, что Нина любит только его.