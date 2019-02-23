Надавила на больное - Лолита на 9 мая напомнила о пытках фашистов в лагерях смерти

Певица спровоцировала фанатов вспомнить, как погибали их деды и прадеды.

Сегодня, в День победы, многие знаменитости обратили внимание на праздник и решили поздравить поклонников. Среди них оказалась и популярная исполнительница Лолита, однако ее обращение восприняли спокойно далеко не все пользователи сети.

Дело в том, что на 9 мая, в день памяти по жертвам Великой Отечественной войны, она решила напомнить о пытках, которые многим советских солдатам и просто мирным жителям пришлось перенести в лагерях смерти фашистов. К сообщению она прикрепила видео, в котором рассказывалось об оставшихся подобных зданиях в Польше. И хотя некоторым подписчикам ее аккаунта в Instagram это показалось уместным, другие восприняли ее слова в штыки.

«Лолита, у вас, по видимому, никто на войне не погиб, зачем о таком напоминать. Для кого-то это может быть больно», «Мой дед остался там», «Это очень страшно!!! Мирного неба над головой!!!» - написали они в комментариях под постом. По видимому, словами о мучениях солдат Лолита надавила на больное.