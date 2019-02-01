Сбежал в Майами от Королёвой? Новое фото Тарзан мог сделать уже из США

Сегодня, 17:32 \\ Шоу-бизнес

Глушко будто избегает встреч с супругой, а потому, вероятно, и уехал на другой конец света.

 Что-то странное происходит в семейной паре стриптизера Тарзана и его супруги Наташи Королёвой – они практически не появляются вместе, будто их тошнит друг друга. Возможно, именно поэтому певица недавно укатила на гастроли в Германию, а муж тоже дома зря времени не терял, правда, где именно он путешествует танцор не рассказывает. Впрочем, на одном из новых снимков, обнародованных Тарзаном, океанический вид уж очень напоминает тот, который можно заметить в Майами в это время года. Неужели именно туда стриптизёр сбежал от жены?

 К слову, сейчас Наташа как раз должна возвращаться из турне по Германии, о чем вчера сообщила со своей страницы в Instagram.

 Застала ли знаменитость своего мужа дома – под большим вопросом, ведь то самое фото Тарзан мог сделать уже из США, куда, вероятно, улетел для того, чтобы не встречаться с женой. При этом, стоит обратить внимание на то, что Королёва-то ставит «лайки» под фото мужа, а Тарзан «лайкает» кого угодно, кроме жены.

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Автор - Твардовская Нина
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