Кто краше? Сенчукова снимком сына могла намеренно унизить Королёву

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

В погоне за славой и «играми» на первенство певицы рискуют разрушить личную жизнь ребят.

Ни для кого не секрет, звёздные дети в большей степени страдают от скандальной популярности родителей. Так, невинный снимок сына Наташи Королёвой в соцсети матери может спровоцировать настоящий скандал. В одном из интервью жена солиста группы «Дюна» Наталья Сенчукова заявила, что только после публикации «красавчика» Королёвой решилась продемонстрировать своего сына. И, стоит отметить, снимок 20-летнего Василия вызвал особый ажиотаж в обществе: парня буквально засыпали комплиментами о миловидной внешности. И всё бы ничего, вот только Сенчукова снимком сына могла намеренно унизить Королёву в провокационной игре «кто краше».

Ведь, несмотря на таланты сына Тарзана, внешность подростка едва можно назвать особо примечательной. Не исключено, что таким «упрёком» Сенчукова намеривалась насолить конкурентке, ведь в шоу-бизнесе конкуренция ставится превыше дружбы. Тем не менее, за таким поведением певицы не только «оголяют» себя, но и затрагивают личную жизнь детей, которые явно не стремятся к публичной славе и провокационным обсуждениям.
Однако так ли это на самом деле, известно лишь самим героям данной новости. Данная версия, лишь предположение, сделанное на основе видимых фактов.

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Автор - Лера Тихомирова
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