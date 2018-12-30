Кто краше? Сенчукова снимком сына могла намеренно унизить Королёву

В погоне за славой и «играми» на первенство певицы рискуют разрушить личную жизнь ребят.

Ни для кого не секрет, звёздные дети в большей степени страдают от скандальной популярности родителей. Так, невинный снимок сына Наташи Королёвой в соцсети матери может спровоцировать настоящий скандал. В одном из интервью жена солиста группы «Дюна» Наталья Сенчукова заявила, что только после публикации «красавчика» Королёвой решилась продемонстрировать своего сына. И, стоит отметить, снимок 20-летнего Василия вызвал особый ажиотаж в обществе: парня буквально засыпали комплиментами о миловидной внешности. И всё бы ничего, вот только Сенчукова снимком сына могла намеренно унизить Королёву в провокационной игре «кто краше».

Ведь, несмотря на таланты сына Тарзана, внешность подростка едва можно назвать особо примечательной. Не исключено, что таким «упрёком» Сенчукова намеривалась насолить конкурентке, ведь в шоу-бизнесе конкуренция ставится превыше дружбы. Тем не менее, за таким поведением певицы не только «оголяют» себя, но и затрагивают личную жизнь детей, которые явно не стремятся к публичной славе и провокационным обсуждениям.

Однако так ли это на самом деле, известно лишь самим героям данной новости. Данная версия, лишь предположение, сделанное на основе видимых фактов.