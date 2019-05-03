«Порчу навела первая жена»: Экстрасенс раскрыла причину разлада Королёвой и Тарзана

Бездетность Сергея и охлаждение отношений в семье - результат действия чёрной магии, считает эксперт.

Семья Наташи Королёвой и Сергея Глушко всегда была эталоном отношений: пару объединяют не только нежные чувства, но и общие интересы, работа на большой сцене. Вот только последнее время их любовь стала рушиться на глазах: одной из предполагаемых причин охлаждения чувств могла стать бездетность Тарзана, который за долгие годы брака смог подарить певице только одного ребёнка (хотя и в этом случае его отцовство ставят под сомнение). До Наташи певец был женат на военнослужащей Елене Переведенцовой, и в их семье также не было детей.

Решиться раскрыть причину разлада Глушко и Королёвой смог экстрасенс на официальной странице артистки. Именно в бывшей супруге эксперт и увидела главную угрозу для отношений звёздной пары: «Могу уверенно сказать: это навела порчу его бывшая жена. Она и ранее страдала из-за того, что Сергей стал успешным именно после развода с ней, и вообще, у неё очень тёмная аура».